Scotiabank นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Toronto Area

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Toronto Area ที่ Scotiabank อยู่ในช่วง CA$116K ต่อyear สำหรับ L7 ถึง CA$144K ต่อyear สำหรับ L8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area รวม CA$121K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scotiabank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Scotiabank in Greater Toronto Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$143,992 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scotiabank สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Toronto Area คือ CA$123,390

