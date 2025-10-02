ไดเรกทอรีบริษัท
Scotiabank
Scotiabank ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Toronto Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area ที่ Scotiabank รวม CA$117K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scotiabank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$117K
ระดับ
7
เงินเดือนฐาน
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$10.2K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Scotiabank?

CA$225K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
