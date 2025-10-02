ไดเรกทอรีบริษัท
Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank การดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน ใน Greater Toronto Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน การดำเนินงานธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area ที่ Scotiabank รวม CA$98.4K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scotiabank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Scotiabank
Business Operations
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$98.4K
ระดับ
L7
เงินเดือนฐาน
CA$89.4K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$8.9K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
CA$225K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ Scotiabank in Greater Toronto Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$137,316 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scotiabank สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ in Greater Toronto Area คือ CA$88,569

