Schibsted
  • Greater Oslo Region

Schibsted วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Oslo Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Oslo Region ที่ Schibsted รวม NOK 782K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Schibsted อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
รวมต่อปี
NOK 782K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
โบนัส
NOK 0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Schibsted?

NOK 1.62M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Schibsted in Greater Oslo Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NOK 913,744 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Schibsted สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Oslo Region คือ NOK 782,078

