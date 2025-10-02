ไดเรกทอรีบริษัท
Scandit
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Poland

Scandit วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Poland

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Poland ที่ Scandit รวม PLN 231K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scandit อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
รวมต่อปี
PLN 231K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
โบนัส
PLN 18.4K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Scandit?

PLN 600K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Scandit in Poland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 267,097 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scandit สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland คือ PLN 218,551

