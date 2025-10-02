ไดเรกทอรีบริษัท
Scandit
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Zurich Area ที่ Scandit รวม CHF 136K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scandit อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
รวมต่อปี
CHF 136K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
โบนัส
CHF 5.1K
อายุงานในบริษัท
5-10 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Scandit?

CHF 134K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Scandit in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 146,053. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scandit for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Greater Zurich Area is CHF 137,243.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ