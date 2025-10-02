ไดเรกทอรีบริษัท
Scaleway
Scaleway ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Paris Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Paris Area ที่ Scaleway รวม €65.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scaleway อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
รวมต่อปี
€65.5K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
€60.8K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€4.7K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
18 ปี
€141K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Scaleway in Greater Paris Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €79,064 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scaleway สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Paris Area คือ €65,490

แหล่งข้อมูลอื่นๆ