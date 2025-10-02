ไดเรกทอรีบริษัท
Scale AI
Scale AI การดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scale AI อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$172K - $200K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$152K$172K$200K$220K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Scale AI Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ Scale AI in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $220,150 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scale AI สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ in San Francisco Bay Area คือ $151,700

