Scalable Capital
Scalable Capital ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Munich Metro Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Munich Metro Region ที่ Scalable Capital รวม €104K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scalable Capital อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
รวมต่อปี
€104K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน Scalable Capital?

€141K

เพิ่มค่าตอบแทน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Scalable Capital in Munich Metro Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €112,370 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scalable Capital สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Munich Metro Region คือ €104,847

