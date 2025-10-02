ไดเรกทอรีบริษัท
Scalable Capital
  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Berlin Metropolitan Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Berlin Metropolitan Region ที่ Scalable Capital รวม €77.1K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scalable Capital อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
รวมต่อปี
€77.1K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Scalable Capital?

€142K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €96,896 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Scalable Capital สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Berlin Metropolitan Region คือ €72,843

