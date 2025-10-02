ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชั่น in Moscow Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 5.85M ต่อyear สำหรับ L7 ถึง RUB 8.02M ต่อyear สำหรับ L13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area รวม RUB 5.88M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
RUB 5.85M
RUB 5.48M
RUB 0
RUB 378K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชั่น ที่ Sberbank in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 11,453,992 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sberbank สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น in Moscow Metro Area คือ RUB 6,116,484

แหล่งข้อมูลอื่นๆ