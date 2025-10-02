ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Moscow Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 4.13M ต่อyear สำหรับ L12 ถึง RUB 8.14M ต่อyear สำหรับ L13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area รวม RUB 5.22M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
