ไดเรกทอรีบริษัท
Sberbank
Sberbank ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Moscow Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 4.13M ต่อyear สำหรับ L12 ถึง RUB 8.14M ต่อyear สำหรับ L13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area รวม RUB 5.22M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.26M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ระดับอาชีพใน Sberbank?

คำถามที่พบบ่อย

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ di Sberbank in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 11,175,499. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk posisi ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Moscow Metro Area adalah RUB 6,999,872.

