Sberbank
  Saint Petersburg Metro Area

Sberbank วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Saint Petersburg Metro Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Saint Petersburg Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 1.9M ต่อyear สำหรับ L7 ถึง RUB 5.58M ต่อyear สำหรับ L13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Saint Petersburg Metro Area รวม RUB 3.32M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
(ระดับเริ่มต้น)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน Sberbank?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรระบบ

ผู้สนับสนุนนักพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

วิศวกรเอไอ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Sberbank in Saint Petersburg Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 5,577,767 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sberbank สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Saint Petersburg Metro Area คือ RUB 2,819,722

