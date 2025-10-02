ไดเรกทอรีบริษัท
Sberbank
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • Cybersecurity Analyst

  • เงินเดือนทั้งหมดของ Cybersecurity Analyst

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน Cybersecurity Analyst ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Sberbank รวม RUB 1.82M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 1.82M
ระดับ
L12
เงินเดือนฐาน
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Sberbank?

RUB 13.26M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ RUB 2,486,670+ (บางครั้งถึง RUB 24,866,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว Cybersecurity Analyst ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ jobFamilies.Cybersecurity Analyst ที่ Sberbank in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 4,344,383 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sberbank สำหรับตำแหน่ง jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area คือ RUB 1,817,789

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Sberbank

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ