Sberbank ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

ค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ in Moscow Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 2.41M ต่อyear สำหรับ L7 ถึง RUB 9.4M ต่อyear สำหรับ L13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area รวม RUB 4M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการโครงการ at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 10,920,736. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the ผู้จัดการโครงการ role in Moscow Metro Area is RUB 4,001,853.

