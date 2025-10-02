ค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ in Moscow Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 2.41M ต่อyear สำหรับ L7 ถึง RUB 9.4M ต่อyear สำหรับ L13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area รวม RUB 4M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
