ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Saint Petersburg Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 1.31M ต่อyear สำหรับ L7 ถึง RUB 2.7M ต่อyear สำหรับ L10 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Saint Petersburg Metro Area รวม RUB 1.49M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
