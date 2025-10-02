ไดเรกทอรีบริษัท
Sberbank
Sberbank นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Saint Petersburg Metro Area

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Saint Petersburg Metro Area ที่ Sberbank อยู่ในช่วง RUB 1.31M ต่อyear สำหรับ L7 ถึง RUB 2.7M ต่อyear สำหรับ L10 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Saint Petersburg Metro Area รวม RUB 1.49M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sberbank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
ระดับอาชีพใน Sberbank?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Sberbank in Saint Petersburg Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 3,138,226 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sberbank สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Saint Petersburg Metro Area คือ RUB 2,012,002

แหล่งข้อมูลอื่นๆ