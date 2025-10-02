ไดเรกทอรีบริษัท
Saviynt
Saviynt วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน India

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Saviynt รวม ₹2.31M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Saviynt อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹2.31M
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Saviynt?

₹13.94M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un วิศวกรซอฟต์แวร์ in Saviynt in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,839,623. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Saviynt per il ruolo วิศวกรซอฟต์แวร์ in India è ₹2,311,955.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Saviynt

