ไดเรกทอรีบริษัท
Sauce Labs
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Warsaw Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Warsaw Metropolitan Area ที่ Sauce Labs รวม PLN 355K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sauce Labs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
รวมต่อปี
PLN 355K
ระดับ
Staff
เงินเดือนฐาน
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
โบนัส
PLN 0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Sauce Labs?

PLN 600K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ PLN 112,590+ (บางครั้งถึง PLN 1,125,900+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 524,376 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sauce Labs สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Warsaw Metropolitan Area คือ PLN 330,524

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Sauce Labs

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Shield AI
  • Virtusa
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ