Sasken Technologies
Sasken Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Sasken Technologies อยู่ในช่วง $11,925 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $99,500 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Sasken Technologies. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $11.9K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$99.5K
นักลงทุนร่วมทุน
$33.5K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Sasken Technologies คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $99,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sasken Technologies คือ $33,485

