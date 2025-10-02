ไดเรกทอรีบริษัท
SAP Concur
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Seattle Area

SAP Concur วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Seattle Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Seattle Area ที่ SAP Concur อยู่ในช่วง $130K ต่อyear สำหรับ T2 ถึง $243K ต่อyear สำหรับ T4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Seattle Area รวม $185K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SAP Concur อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
ระดับอาชีพใน SAP Concur?

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ SAP Concur in Greater Seattle Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $275,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SAP Concur สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Seattle Area คือ $185,838

แหล่งข้อมูลอื่นๆ