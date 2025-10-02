ไดเรกทอรีบริษัท
Santander UK
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater London Area ที่ Santander UK รวม £96.8K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Santander UK อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

ระดับอาชีพใน Santander UK?

£121K

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Santander UK in Greater London Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £181,902 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Santander UK สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater London Area คือ £110,414

