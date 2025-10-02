ไดเรกทอรีบริษัท
Santander Bank
Santander Bank วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Madrid Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Madrid Metropolitan Area ที่ Santander Bank รวม €41.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Santander Bank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
รวมต่อปี
€41.5K
ระดับ
เงินเดือนฐาน
€41.5K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Santander Bank?

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Santander Bank in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €63,151. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Madrid Metropolitan Area is €41,508.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ