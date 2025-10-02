ไดเรกทอรีบริษัท
Santander Bank
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Brazil ที่ Santander Bank รวม R$203K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Santander Bank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
รวมต่อปี
R$203K
ระดับ
Mid
เงินเดือนฐาน
R$122K
Stock (/yr)
R$0
โบนัส
R$81.3K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Santander Bank in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$241,059 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Santander Bank สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Brazil คือ R$222,722

