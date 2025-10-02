ไดเรกทอรีบริษัท
Sanofi
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • Greater Paris Area

Sanofi นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Paris Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Greater Paris Area ที่ Sanofi รวม €94.7K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sanofi อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
รวมต่อปี
€94.7K
ระดับ
L31
เงินเดือนฐาน
€94.7K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Sanofi?

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ €26,550+ (บางครั้งถึง €265,500+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Sanofi in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €109,078. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Greater Paris Area is €94,027.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Sanofi

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ