Sandvine
  • Greater Bengaluru

Sandvine วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru ที่ Sandvine อยู่ในช่วง ₹1.29M ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง ₹2.03M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer I แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹1.65M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandvine อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
วิศวกรเครือข่าย

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Sandvine in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,753,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandvine for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Greater Bengaluru is ₹1,569,893.

