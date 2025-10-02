ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru ที่ Sandvine อยู่ในช่วง ₹1.29M ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง ₹2.03M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer I แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹1.65M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandvine อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
