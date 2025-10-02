ไดเรกทอรีบริษัท
S&P Global
S&P Global ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ S&P Global รวม $305K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
รวมต่อปี
$305K
ระดับ
L14
เงินเดือนฐาน
$200K
Stock (/yr)
$5K
โบนัส
$100K
อายุงานในบริษัท
10 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน S&P Global?

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ S&P Global in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $465,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ S&P Global สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in New York City Area คือ $255,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ