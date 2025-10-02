ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Kingdom ที่ S&P Global รวม £62.3K ต่อyear สำหรับ L9 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United Kingdom รวม £63K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
