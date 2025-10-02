ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Toronto Area ที่ S&P Global อยู่ในช่วง CA$78.1K ต่อyear สำหรับ L8 ถึง CA$104K ต่อyear สำหรับ L10 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area รวม CA$92.7K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่