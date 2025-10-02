ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in New York City Area ที่ S&P Global รวม $142K ต่อyear สำหรับ L9 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $165K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)