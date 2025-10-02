ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)