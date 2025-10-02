ไดเรกทอรีบริษัท
S&P Global นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน ใน New York City Area

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ S&P Global in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ S&P Global สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in New York City Area คือ $80,000

