ไดเรกทอรีบริษัท
S&P Global
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ข้อมูล

  • India

S&P Global นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน ใน India

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in India ที่ S&P Global รวม ₹1.05M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ S&P Global อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
รวมต่อปี
₹1.05M
ระดับ
8
เงินเดือนฐาน
₹996K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹49.8K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน S&P Global?

₹13.94M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ ₹2,614,410+ (บางครั้งถึง ₹26,144,100+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa นักวิเคราะห์ข้อมูล sa S&P Global in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,180,633. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa S&P Global para sa นักวิเคราะห์ข้อมูล role in India ay ₹1,046,029.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ S&P Global

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ