S&P Global เงินเดือน

เงินเดือนของ S&P Global อยู่ในช่วง $4,029 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $335,168 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาองค์กร ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ S&P Global. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $89.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $290K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $12K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $160K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $170K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $205K

Data Architect

นักบัญชี
$111K
การดำเนินงานธุรกิจ
$124K
การพัฒนาองค์กร
$335K
ความสำเร็จของลูกค้า
$89.6K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$53.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$90.8K
การตลาด
$89.6K
การดำเนินงานการตลาด
$4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$104K
ผู้จัดการโปรแกรม
$52.8K
ผู้จัดการโครงการ
$55K
ฝ่ายขาย
$270K
วิศวกรฝ่ายขาย
$109K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$155K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ S&P Global RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ S&P Global คือ การพัฒนาองค์กร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $335,168 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ S&P Global คือ $89,550

