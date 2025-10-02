ค่าตอบแทน ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค in Albuquerque-Santa Fe Area ที่ Sandia National Labs รวม $205K ต่อyear สำหรับ Distinguished Member of Technical Staff แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Albuquerque-Santa Fe Area รวม $200K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandia National Labs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
