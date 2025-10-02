ไดเรกทอรีบริษัท
Sandia National Labs
Sandia National Labs ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค เงินเดือน ใน Albuquerque-Santa Fe Area

ค่าตอบแทน ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค in Albuquerque-Santa Fe Area ที่ Sandia National Labs รวม $205K ต่อyear สำหรับ Distinguished Member of Technical Staff แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Albuquerque-Santa Fe Area รวม $200K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandia National Labs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $209,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sandia National Labs สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค in Albuquerque-Santa Fe Area คือ $200,000

