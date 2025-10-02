ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Albuquerque-Santa Fe Area ที่ Sandia National Labs อยู่ในช่วง $121K ต่อyear สำหรับ Member of Technical Staff ถึง $169K ต่อyear สำหรับ Principal Member of Technical Staff แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Albuquerque-Santa Fe Area รวม $125K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandia National Labs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
