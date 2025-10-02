ไดเรกทอรีบริษัท
Sandia National Labs
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Albuquerque-Santa Fe Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Albuquerque-Santa Fe Area ที่ Sandia National Labs อยู่ในช่วง $121K ต่อyear สำหรับ Member of Technical Staff ถึง $169K ต่อyear สำหรับ Principal Member of Technical Staff แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Albuquerque-Santa Fe Area รวม $125K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandia National Labs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Member of Technical Staff
(ระดับเริ่มต้น)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน Sandia National Labs?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรระบบ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $170,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sandia National Labs สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Albuquerque-Santa Fe Area คือ $120,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ