Sandia National Labs
Sandia National Labs วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Sandia National Labs รวม $212K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sandia National Labs อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
รวมต่อปี
$212K
ระดับ
Senior Technical Staff Member
เงินเดือนฐาน
$212K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
6 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน Sandia National Labs?

$160K

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Sandia National Labs in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $263,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sandia National Labs สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in San Francisco Bay Area คือ $148,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ