ไดเรกทอรีบริษัท
Samsung
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

วิศวกรซอฟต์แวร์ ระดับ

L2

ระดับที่ Samsung

เปรียบเทียบระดับ
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. แสดง 3 ระดับเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
₹18,977
เงินเดือนพื้นฐาน
₹1,315,936
หุ้นจัดสรร ()
₹0
โบนัส
₹334,703
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Samsung

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ