SalesLoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Guadalajara Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Guadalajara Metropolitan Area ที่ SalesLoft รวม MX$1.14M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SalesLoft อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
รวมต่อปี
MX$1.14M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
โบนัส
MX$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน SalesLoft?

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี MXMX$30,587,631 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SalesLoft สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Guadalajara Metropolitan Area คือ MXMX$22,005,978

แหล่งข้อมูลอื่นๆ