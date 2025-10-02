ไดเรกทอรีบริษัท
Sales Marker วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Tokyo Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Tokyo Area ที่ Sales Marker รวม ¥7.85M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sales Marker อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
รวมต่อปี
¥7.85M
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
โบนัส
¥0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Sales Marker in Greater Tokyo Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ¥8,043,219 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sales Marker สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Tokyo Area คือ ¥7,853,950

แหล่งข้อมูลอื่นๆ