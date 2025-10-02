ไดเรกทอรีบริษัท
SailPoint
  เงินเดือน
  วิศวกรซอฟต์แวร์

  เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  Mexico

SailPoint วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Mexico

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Mexico ที่ SailPoint อยู่ในช่วง MX$1.13M ต่อyear สำหรับ L3 ถึง MX$1.28M ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Mexico รวม MX$1.21M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SailPoint อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Associate Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ SailPoint RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

El paquet salarial més alt reportat per a un วิศวกรซอฟต์แวร์ a SailPoint in Mexico és una compensació total anual de MXMX$32,893,680. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SailPoint per al rol de วิศวกรซอฟต์แวร์ in Mexico és MXMX$22,890,882.

