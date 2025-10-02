ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Mexico ที่ SailPoint อยู่ในช่วง MX$1.13M ต่อyear สำหรับ L3 ถึง MX$1.28M ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Mexico รวม MX$1.21M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SailPoint อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ SailPoint RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
