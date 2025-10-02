ไดเรกทอรีบริษัท
SailPoint
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Austin Area

SailPoint วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Austin Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Austin Area ที่ SailPoint อยู่ในช่วง $100K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง $211K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Austin Area รวม $142K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SailPoint อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Associate Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ SailPoint RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ SailPoint in Greater Austin Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $243,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SailPoint สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Austin Area คือ $141,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ