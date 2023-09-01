ไดเรกทอรีบริษัท
Russian Post
Russian Post เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Russian Post ตั้งแต่ $14,654 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $80,468 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Russian Post.

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$14.7K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$24.8K
การตลาด
$62.1K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$80.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$35.9K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$66.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Russian Post คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $80,468 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Russian Post คือ $48,977

