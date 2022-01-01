ไดเรกทอรีบริษัท
Roper Technologies
Roper Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Roper Technologies อยู่ในช่วง $2,902 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $149,250 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Roper Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$63.3K
บริการลูกค้า
$2.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$124K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$80.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$122K
สถาปนิกโซลูชั่น
$149K
คำถามที่พบบ่อย

Roper Technologies薪资最高的职位是สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level，年度总薪酬为$149,250。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Roper Technologies的年度总薪酬中位数为$101,400。

