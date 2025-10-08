ไดเรกทอรีบริษัท
Rokt
  • New York City Area

Rokt วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก เงินเดือน ใน New York City Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in New York City Area ที่ Rokt อยู่ในช่วง $170K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง $208K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $210K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Rokt อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L2
(ระดับเริ่มต้น)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ที่ Rokt in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $689,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Rokt สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in New York City Area คือ $210,000

