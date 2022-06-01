ไดเรกทอรีบริษัท
Rocket Companies
Rocket Companies เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Rocket Companies ตั้งแต่ $75,876 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $215,735 สำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Rocket Companies. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $131K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $183K
การพัฒนาธุรกิจ
$199K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$99K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$216K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$109K
นักวิเคราะห์การเงิน
$119K
ทรัพยากรบุคคล
$94.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$171K
การตลาด
$99.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$171K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$183K
นักสรรหาบุคลากร
$75.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$137K
สถาปนิกโซลูชัน
$186K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Rocket Companies คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $215,735 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Rocket Companies คือ $136,680

