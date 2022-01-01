ไดเรกทอรีบริษัท
Roche
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Roche เงินเดือน

เงินเดือนของ Roche อยู่ในช่วง $19,638 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $331,500 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาองค์กร ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Roche. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

นักสถิติชีวภาพ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
วิศวกรเครื่องกล
Median $133K
วิศวกรชีวการแพทย์
Median $100K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $304K
ผู้จัดการโครงการ
Median $156K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $165K
นักบัญชี
$25.5K
การดำเนินงานธุรกิจ
$35.7K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$177K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$199K
การพัฒนาองค์กร
$332K
บริการลูกค้า
$19.6K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$264K
นักวิเคราะห์การเงิน
$131K
ทรัพยากรบุคคล
$206K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$71.6K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$85.8K
การตลาด
$212K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$69.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
$209K
ฝ่ายขาย
$136K
วิศวกรฝ่ายขาย
$92.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$161K
สถาปนิกโซลูชั่น
$98.2K
นักเขียนเทคนิค
$48K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$101K
นักลงทุนร่วมทุน
$176K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Roche คือ การพัฒนาองค์กร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $331,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Roche คือ $158,126

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Roche

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ