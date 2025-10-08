ค่าตอบแทน นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ in United States ที่ Roblox อยู่ในช่วง $189K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $470K ต่อyear สำหรับ IC6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $350K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Roblox อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
45%
ปี 1
35%
ปี 2
20%
ปี 3
ที่ Roblox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
45% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (11.25% รายไตรมาส)
35% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.75% รายไตรมาส)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (5.00% รายไตรมาส)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ Roblox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.25% รายไตรมาส)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.25% รายไตรมาส)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Roblox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.