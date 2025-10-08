ไดเรกทอรีบริษัท
Roblox
Roblox นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ค่าตอบแทน นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ in San Francisco Bay Area ที่ Roblox อยู่ในช่วง $176K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $470K ต่อyear สำหรับ IC6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $350K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Roblox อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
ดู 5 ระดับอื่นๆ
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

45%

ปี 1

35%

ปี 2

20%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Roblox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 45% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (11.25% รายไตรมาส)

  • 35% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.75% รายไตรมาส)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (5.00% รายไตรมาส)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Roblox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Roblox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ Roblox in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $590,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Roblox สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ in San Francisco Bay Area คือ $385,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ