Robert Walters
  • เงินเดือน
  • นักสรรหาบุคลากร

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักสรรหาบุคลากร

Robert Walters นักสรรหาบุคลากร เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักสรรหาบุคลากร ค่ามัธยฐาน in Taiwan ที่ Robert Walters รวม NT$999K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Robert Walters อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$999K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
โบนัส
NT$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Robert Walters?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Robert Walters in Taiwan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NT$2,376,598 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Robert Walters สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in Taiwan คือ NT$795,703

