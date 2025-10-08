ไดเรกทอรีบริษัท
Rivian and Volkswagen Group Technologies
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

  • San Francisco Bay Area

Rivian and Volkswagen Group Technologies วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Rivian and Volkswagen Group Technologies รวม $194K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Rivian and Volkswagen Group Technologies อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
รวมต่อปี
$194K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
โบนัส
$8K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $326,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Rivian and Volkswagen Group Technologies สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in San Francisco Bay Area คือ $193,500

แหล่งข้อมูลอื่นๆ