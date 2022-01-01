ไดเรกทอรีบริษัท
Rite Aid
Rite Aid เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Rite Aid ตั้งแต่ $33,446 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $271,350 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรม ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Rite Aid. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

การพัฒนาธุรกิจ
$258K
บริการลูกค้า
$33.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$179K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$80.4K
ทรัพยากรบุคคล
$86.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$62.1K
กฎหมาย
$251K
แพทย์
$83.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$174K
ผู้จัดการโปรแกรม
$271K
การขาย
$39.8K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$241K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$66.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$206K
สถาปนิกโซลูชัน
$164K
คำถามที่พบบ่อย

